Алиссон рассказал, за счет чего стал лучшим вратарем мира



Вратарь "Ливерпуля" Алиссон прокомментировал вручение ему награды лучшему голкиперу года по версии ФИФА.

"Для меня самое главное - победы команды. Получить индивидуальный приз - это здорово, но только при условии победы вместе с командой. Я много работал, чтобы этого добиться, выиграть Лигу Чемпионов, провести отличный сезон с "Ливерпулем" и сборной Бразилии.

Награда Клоппу лучшему тренеру года - особенное событие, так же как и моя награда. Ван Дейк тоже мог получить приз, так как он играет на уровне Месси и Роналду.

Впрочем, мы завоевываем награды только благодаря команде. Ван Дейк стал лучшим игроком сезона по версии УЕФА тоже благодаря партнерам по команде", - приводит слова Алиссона официальный сайт клуба.

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