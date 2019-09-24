Алиссон рассказал, за счет чего стал лучшим вратарем мира

Теги ливерпульалиссон

Алиссон рассказал, за счет чего стал лучшим вратарем мира
Вратарь "Ливерпуля" Алиссон прокомментировал вручение ему награды лучшему голкиперу года по версии ФИФА.

"Для меня самое главное - победы команды. Получить индивидуальный приз - это здорово, но только при условии победы вместе с командой. Я много работал, чтобы этого добиться, выиграть Лигу Чемпионов, провести отличный сезон с "Ливерпулем" и сборной Бразилии.

Награда Клоппу лучшему тренеру года - особенное событие, так же как и моя награда. Ван Дейк тоже мог получить приз, так как он играет на уровне Месси и Роналду.

Впрочем, мы завоевываем награды только благодаря команде. Ван Дейк стал лучшим игроком сезона по версии УЕФА тоже благодаря партнерам по команде", - приводит слова Алиссона официальный сайт клуба.

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