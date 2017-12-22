Алиссон: "Рома" намерена взять три очка в матче с "Ювентусом"

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Алиссон: "Рома" намерена взять три очка в матче с "Ювентусом"
Вратарь "Ромы" Алиссон заявил, что его команда планирует добиться победы над "Ювентусом" в матче 18-го тура чемпионата Италии.

"Мы идем к нашей главной цели - скудетто. Для этого нам нужно обыгрывать всех соперников. Я с уважением отношусь к "Ювентусу", который шесть раз подряд становился чемпионом и дважды выходил в финал Лиги Чемпионов за последние три года. Но наша команда тоже хороша и мы едем в Турин за тремя очками", – приводит слова Аллисона Football Italia.

Матч "Ювентус" - "Рома" состоится 23 декабря и начнется в 22:45 мск.

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