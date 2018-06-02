Алиссон сделал выбор между "Реалом", "Челси", "Ливерпулем" и ПСЖ

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Алиссон сделал выбор между "Реалом", "Челси", "Ливерпулем" и ПСЖ

Вратарь "Ромы" и сборной Бразилии Алиссон определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

25-летнему стражу ворот надо было выбрать между мадридским "Реалом", английскими "Челси" и "Ливерпулем", а также французским ПСЖ.

В итоге, как сообщает Marca, Алиссон отдал предпочтение "сливочным" и хочет уже этим летом перебраться в королевский клуб.

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