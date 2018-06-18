Алиссон сделал выбор между "Реалом" и "Ливерпулем"

Теги ромаалиссонреал мадридливерпуль

Алиссон сделал выбор между "Реалом" и "Ливерпулем"Голкипер "РомыАлиссон сделал выбор между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем", которые заинтересованы в его подписании.

Так, по сведениям Marca, 25-летний вратарь "волков" предпочел своему возможному переходу в стан "красных" переезд на "Сантьяго Бернабеу". Ожидается, что переход бразильца в королевский клуб будет официально закрыт уже на этой неделе.

Напомним, "Реал" готовит первое официальное предложение по Алиссону. | soccernews.ru

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