Алиссон сделал выбор между "Реалом" и "Ливерпулем"

Голкипер "Ромы" Алиссон сделал выбор между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем", которые заинтересованы в его подписании.

Так, по сведениям Marca, 25-летний вратарь "волков" предпочел своему возможному переходу в стан "красных" переезд на "Сантьяго Бернабеу". Ожидается, что переход бразильца в королевский клуб будет официально закрыт уже на этой неделе.

Напомним, "Реал" готовит первое официальное предложение по Алиссону. | soccernews.ru