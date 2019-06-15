Алиссон стал отцом и сыграл за сборную Бразилии в один день

Теги бразилияалиссонболивия

Алиссон стал отцом и сыграл за сборную Бразилии в один день

Вчера, 14 июня, у голкипера "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссона Бекера родился сын. Ребенка назвали Маттео. 

Стоит отметить, что Алиссон в тот же день (по московскому времени в ночь на 15 июня) участвовал в матче Кубка Америки против Боливии (3:0).

У голкипера также есть дочь Хелена, которая родилась два года назад.

А еще: Алиссон стал первым голкипером с 2010 года, отыгравшим на ноль в финале Лиги чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Украинский голкипер "Реала" Лунин стал лучшим голкипером ЧМ U20

Украинский голкипер "Реала" Лунин стал лучшим голкипером ЧМ U20

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов