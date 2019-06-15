Алиссон стал отцом и сыграл за сборную Бразилии в один день

Вчера, 14 июня, у голкипера "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссона Бекера родился сын. Ребенка назвали Маттео.

Стоит отметить, что Алиссон в тот же день (по московскому времени в ночь на 15 июня) участвовал в матче Кубка Америки против Боливии (3:0).

У голкипера также есть дочь Хелена, которая родилась два года назад.

А еще: Алиссон стал первым голкипером с 2010 года, отыгравшим на ноль в финале Лиги чемпионов| http://soccernews.ru