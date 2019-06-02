Алиссон стал первым голкипером с 2010 года, отыгравшим на ноль в финале Лиги чемпионов

Сегодня, 1 июня, "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов.

В составе победителей голами отметились нападающие Мохамед Салах, реализовав пенальти и Дивок Ориги.

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер не пропустил ни одного мяча и стал первым вратарем за 9 лет, отстоявшем на ноль в финале Лиги чемпионов. В 2010 году ни одного мяча не пропустил голкипер "Интера" Жулио Сезар.

Стоит отметить, что Алиссон - первый после Сезара бразильский вратарь, сыгравший в финале Лиги чемпионов.

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