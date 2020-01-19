Алиссон стал первым вратарем "Ливерпуля" за последние 10 лет, отдавшим голевую передачу

Бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер отметился результативной передачей на египетского нападающего Мохамеда Салаха в матче 23-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (2:0).

Таким образом, бразилец стал первым голкипером мерсисайдского клуба за последние 10 лет, который сделал голевую передачу.

Ранее подобное достижение покорилось экс-вратарю "красных" Пепе Рейне, который в 2010 году отдал голевой пас на Фернандо Торреса.

В нынешнем сезоне 27-летний Алиссон провел за "Ливерпуль" 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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