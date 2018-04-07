Алиссон требует повышения зарплаты

Вратарь "Ромы" Алиссон требует у клуба повышения зарплаты.

Как сообщает Football Italia, "волки" готовы предложить игроку контракт до 2021 года с зарплатой в 3,5-4 миллиона евро. Однако футболист хочет получать 5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Алиссон провел 39 матчей, из них в 17 он отстоял на ноль.

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