Алиссон: "У России квалифицированная сборная"

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Алиссон: "У России квалифицированная сборная"Вратарь сборной Бразилии Алиссон высказался об игре сборной России.

Вчера обыграли хозяев ЧМ-2018 со счетом 3:0.

"Это позитивная для Бразилии игра, сложный матч. Для нашей подготовки важно, чтобы мы играли с соперниками, которые могут попасться на чемпионате. Мы можем играть хорошо, но победа – это всегда наша главная цель. Каждый должен быть опробован на поле, в этом и кроется дух команды.

У России квалифицированная сборная. На Чемпионате Мира нет слабых соперников. Когда им удавалось найти пространство, мы были сконцентрированы, чтобы исправить ошибки. Это важная победа в преддверии ЧМ-2018.

Я много тренируюсь, но лучшая работа – это практика. Я всегда нацелен на то, чтобы пропустить как можно меньше мячей. Вратарь должен быть предельно бдительным, хладнокровным и стараться не допускать ошибок. Любое неверное действие может быть фатальным", - сказал он. | http://soccernews.ru

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