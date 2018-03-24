Алиссон: "У России квалифицированная сборная"
Вратарь сборной Бразилии Алиссон высказался об игре сборной России.
Вчера обыграли хозяев ЧМ-2018 со счетом 3:0.
"Это позитивная для Бразилии игра, сложный матч. Для нашей подготовки важно, чтобы мы играли с соперниками, которые могут попасться на чемпионате. Мы можем играть хорошо, но победа – это всегда наша главная цель. Каждый должен быть опробован на поле, в этом и кроется дух команды.
У России квалифицированная сборная. На Чемпионате Мира нет слабых соперников. Когда им удавалось найти пространство, мы были сконцентрированы, чтобы исправить ошибки. Это важная победа в преддверии ЧМ-2018.
Я много тренируюсь, но лучшая работа – это практика. Я всегда нацелен на то, чтобы пропустить как можно меньше мячей. Вратарь должен быть предельно бдительным, хладнокровным и стараться не допускать ошибок. Любое неверное действие может быть фатальным", - сказал он. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0