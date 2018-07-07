Алиссон: "В матче с Бельгией нам просто не повезло"

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Алиссон: "В матче с Бельгией нам просто не повезло"

Вратарь сборной Бразилии Алиссон высказался по поводу вылета своей команды с ЧМ-2018 после поражения от Бельгии в четвертьфинале турнира.

"Это был не наш день. Бельгийцы были более точными, но мы создали больше моментов. Нельзя сказать, что мы плохо играли - нам просто не повезло" - сказал Алиссон.

Напомним, что "селесао" проиграли "красным дьяволам" со счётом 1:2.

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