Алиссон высказался об интересе со стороны "Реала"

Вратарь "Ромы" Алиссон Бекер поделился мнением о слухах про интерес "Реала".

"Я не отрицаю, интерес со стороны "Реала" - это приятно. Однако на данный момент я сконцентрирован на выступлениях за "Рому". Меня все устраивает в Риме" - приводит слова Алиссона Football Italia.

Напомним, что Алиссон также находится в сфере интересов "Ливерпуля".

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