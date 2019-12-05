Алиссон ярко высказался о Клоппе

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Алиссон ярко высказался о Клоппе

Голкипер "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон рассказал, что думает о главном тренере команды Юргене Клоппе. Об этом сообщает france football.

"Он особенный, в нем есть что-то необычное. Когда я подписал контракт с "Ливерпулем", он позвонил мне на FaceTime.  Я видел его широкую улыбку и мне хотелось самому улыбаться.

Он отдает всего себя каждому футболисту. Он разбирается в футболе и вдобавок понимает людей. Он ко всем относится одинаково и мы это чувствуем.

Многие стараются сильно не раскрываться, но он не такой. Наоборот, он хочет быть как можно более реальным", - сказал Алиссон.

Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году. После 15 туров чемпионата Англии мерсисайдцы идут на первом месте в турнирной таблице, обгоняя ближайшего преследователя на 8 баллов.

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