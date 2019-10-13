Алиссон ярко высказался о Неймаре

Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алисон Бекер рассказал, что думает о своем партнере по национальной команде Неймаре, который сейчас играет в ПСЖ. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Я думаю, что Неймар может стать лучшим футболистом в мире. Он игрок высокого уровня, который будет иметь значение в любом клубе. Не знаю, вернется ли он в "Барселону", но я желаю ему удачи. Хочу, чтобы он играл с удовольствием и энергией в любой команде", - сказал Алиссон.

В этом сезоне Неймар отметился 4 голами в 5 матчах Лиги 1. 27-летний футболист занимает шестое место в гонке бомбардиров чемпионата. Контракт форварда с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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