Алиссон ярко высказался о Неймаре

Теги неймаралиссонбразилия

Алиссон ярко высказался о Неймаре

Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алисон Бекер рассказал, что думает о своем партнере по национальной команде Неймаре, который сейчас играет в ПСЖ. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Я думаю, что Неймар может стать лучшим футболистом в мире. Он игрок высокого уровня, который будет иметь значение в любом клубе. Не знаю, вернется ли он в "Барселону", но я желаю ему удачи. Хочу, чтобы он играл с удовольствием и энергией в любой команде", - сказал Алиссон.

В этом сезоне Неймар отметился 4 голами в 5 матчах Лиги 1. 27-летний футболист занимает шестое место в гонке бомбардиров чемпионата. Контракт форварда с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.

А еще: ПСЖ готовит новый контракт для Неймара http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией

Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 9 21
2 Нант Нант 9 19
3 Анжер Анжер 9 16
4 Бордо Бордо 9 15
5 Лилль Лилль 9 15
6 Реймс Реймс 9 14
7 Монпелье Монпелье 9 14
8 Марсель Марсель 9 13
9 Ницца Ницца 9 13
10 Ренн Ренн 9 12
11 Амьен Амьен 9 11
12 Брест Брест 9 11
13 Сент-Этьен Сент-Этьен 9 11
14 Лион Лион 9 9
15 Ним Ним 9 9
16 Монако Монако 9 9
17 Страсбур Страсбур 9 9
18 Тулуза Тулуза 9 9
19 Дижон Дижон 9 8
20 Метц Метц 9 8
Полная таблица

топ-5 тегов