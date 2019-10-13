Алиссон ярко высказался о Неймаре
Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алисон Бекер рассказал, что думает о своем партнере по национальной команде Неймаре, который сейчас играет в ПСЖ. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
"Я думаю, что Неймар может стать лучшим футболистом в мире. Он игрок высокого уровня, который будет иметь значение в любом клубе. Не знаю, вернется ли он в "Барселону", но я желаю ему удачи. Хочу, чтобы он играл с удовольствием и энергией в любой команде", - сказал Алиссон.
В этом сезоне Неймар отметился 4 голами в 5 матчах Лиги 1. 27-летний футболист занимает шестое место в гонке бомбардиров чемпионата. Контракт форварда с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.
А еще: ПСЖ готовит новый контракт для Неймара http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Эрикссон: "Абрамович хотел купить московский клуб, и я посоветовал ему "Динамо"
-
Немецкие СМИ сообщают, что Тедеско сегодня подпишет контракт со "Спартаком"
-
Италия не проигрывает в отборе Евро 13 лет
-
Испания приехала поиграть в дворовой футбол и не смогла взять 3 очка в Норвегии. Разбираем один из центральных матчей вчерашнего игрового дня
-
Заболевший футболист сборной Англии играл в покер, пока его команда проигрывала Чехии
Лента новостей
-
Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией
-
Алиссон ярко высказался о Неймаре
-
Эрикссон: "Абрамович хотел купить московский клуб, и я посоветовал ему "Динамо"
-
Мещеряков: "Сборная России должна оформить выход на Евро-2020 на Кипре"
-
Немецкие СМИ сообщают, что Тедеско сегодня подпишет контракт со "Спартаком"
-
1
Буффон встал на защиту Конте
-
Куртуа и Азар в старте сборно Бельгии на матч с Казахстаном
-
ЦСКА интересуется полузащитником "Бешикташа"
-
Румменигге прокомментировал информацию о возможном уходе Мюллера из "Баварии"
-
Италия не проигрывает в отборе Евро 13 лет
-
Голкипер сборной России Гильерме анонсировал матч против Кипра
-
Рауль поздравил Рамоса с рекордом сборной Испании
-
Сборная России провела разминку в отеле перед встречей с Кипром
-
Линекер рассказал, что оформил хет-трик, когда первый раз нарушил запрет на секс перед матчем
-
Месси вернется в сборную Аргентины в ноябре
-
Йович не вызван в сборную Сербии из-за наказания главного тренера
-
Испания приехала поиграть в дворовой футбол и не смогла взять 3 очка в Норвегии. Разбираем один из центральных матчей вчерашнего игрового дня
-
Сборная России поздравила Ерохина с днём рождения
-
Каррагер назвал любимого игрока в "Ливерпуле"
-
Зинченко - о матче с Португалией: "Чего нам бояться?"