Алиу Сиссе продолжит тренировать сборную Сенегала
Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе не покинет свой пост в ближайшее время.
Соответствующее решение приняла федерация футбола африканской страны, которая осталась довольна выступлением национальной команды на ЧМ-2018.
Теперь перед 42-летним Сиссе поставлена новая задача - дойти до финала Кубка Африканских Наций 2019 года.
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