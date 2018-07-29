Алиу Сиссе продолжит тренировать сборную Сенегала

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе не покинет свой пост в ближайшее время.

Соответствующее решение приняла федерация футбола африканской страны, которая осталась довольна выступлением национальной команды на ЧМ-2018.

Теперь перед 42-летним Сиссе поставлена новая задача - дойти до финала Кубка Африканских Наций 2019 года.

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