Алькантара: "Бавария" больше, чем просто клуб. Это моя семья"

Хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара рассказал, что думает о немецком клубе.

"Мой сын родился здесь, он баварец. Здесь я чувствую определенные корни.

"Бавария" больше, чем просто клуб. Это моя семья. Отношения здесь заставляют чувствовать себя как дома", - цитирует Алькантару Independent.

28-летний футболист перешел в "Баварию" летом 2013 года из "Барселоны". В этом сезоне он участвовал в 20 матчах, забив 3 гола.

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