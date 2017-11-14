Алькантара хочет вернуться в "Барселону"

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Алькантара хочет вернуться в "Барселону"Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара хочет вернуться в каталонскую "Барселону", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 26-летний хавбек полностью доволен своей жизнью в Германии, однако он продолжает скучать по своему родным клубу и городу, где у него осталась семья. Поэтому в случае, если "сине-гранатовые" будут готовы вернуть его, футболист планирует ответить согласием на предложение.

Напомним, Хайнкес не намерен подписывать длительный контракт с "Баварией". | soccernews.ru

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