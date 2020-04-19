Алькантара может вернуться в "Барселону"

Теги тьяго алькантарабавария мюнхенбарселонатрансферы

Алькантара может вернуться в "Барселону"

Хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара, возможно, вернется в Примеру. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По данным источника, 29-летним игроком интересуется "Барселона". В переходе полузащитника заинтересован исполнительный директор каталонцев Хавьер Бордас.

Отметим, что контракт футболиста с "Баварией" рассчитан до лета 2021 года. О новом соглашении речи пока не идет, чем и хотят воспользоваться сине-гранатовые.

Напомним, Алькантара уже выступал в "Барселоне" с 2008 по 2013 год, откуда перешел в "Баварию".

А еще: Игуаин не хочет возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Когда финальный рывок решает все! ТОП-5 команд, которые выдавали крутой сезон, но не смогли ничего выиграть

Когда финальный рывок решает все! ТОП-5 команд, которые выдавали крутой сезон, но не смогли ничего выиграть

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов