Алькантара может вернуться в "Барселону"

Хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара, возможно, вернется в Примеру. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По данным источника, 29-летним игроком интересуется "Барселона". В переходе полузащитника заинтересован исполнительный директор каталонцев Хавьер Бордас.

Отметим, что контракт футболиста с "Баварией" рассчитан до лета 2021 года. О новом соглашении речи пока не идет, чем и хотят воспользоваться сине-гранатовые.

Напомним, Алькантара уже выступал в "Барселоне" с 2008 по 2013 год, откуда перешел в "Баварию".

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