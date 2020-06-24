Алькантара не стал продлевать контракт с "Баварией"

Полузащитник Тиаго Алькантара отказался продлевать контракт с "Баварией", утверждает Bild.

По данным источника, стороны уже согласовали условия нового договора, но на последней встрече 29-летний игрок отказался подписывать контракт. Алькантара хочет продолжить карьеру в "Ливерпуле".

В нынешнем сезоне футболист провел за "Баварию" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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