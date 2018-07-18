Алькантара отказал "Реалу", так как хочет перейти в "Барселону"
Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара отказался переходить в "Реал", сообщает Sport.es.
По сведениям издания, футболист отклонил предложение королевского клуба, несмотря на то, что в нем был лично заинтересован новый наставник команды Хулен Лопетеги, который работал с ним в сборной Испании.
Дело в том, что Алькантара хочет вернуться в свой бывший клуб "Барселону", который он покинул в 2013 году. "Бавария" оценивает хавбека в 70 миллионов евро, но каталонцы не готовы платить такую сумму.
В минувшем сезоне 27-летний Алькантара провел за "Баварию" 32 матча, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
Не пропустите: "Реал" вернулся из отпуска и приступил к тренировкам под руководством Лопетеги. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
В матче ЛЧ "Видеотон" - "Дюделанж" был совершен фол, претендующий на звание самого жесткого по итогам сезона
-
Мевля поделился ожиданиями от матча с "Интером"
-
Клопп: "Это первый год, когда "Ливерпуль" не расстается с ключевым игроком"
-
Анчелотти запросил у "Наполи" трансфер бывшего форварда "Реала"
-
Официально: "Бавария" представила гостевой комплект игровой формы на сезон 2018/2019
-
Милевский останется без клуба
-
"Рома" определилась с приоритетным кандидатом на замену Алиссону
-
Появилось фото гостевого комплекта игровой формы ПСЖ на следующий сезон
-
Руководство ПСЖ готово продать Неймара
-
Перотти: "Нельзя не признать, что уход Алиссона – это большая потеря для нас"
-
В Неаполе начали продавать туалетную бумагу с изображением Роналду
-
"Тоттенхэм" представил домашний и гостевой комплекты формы
-
Сарри намерен продать хавбека "Челси"
-
Ярмоленко познакомил одноклубников по "Вест Хэму" с творчеством Сердючки
-
Моуринью доволен игрой Погба на ЧМ-2018
-
Бенитес мог возглавить сборную Испании на ЧМ-2018
-
"Барселона" готовит солидное предложение по Азару
-
Рабьо определился со своим следующим клубом
-
Лопетеги принял решение по будущему Себальоса и Льоренте
-
Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22