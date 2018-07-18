Алькантара отказал "Реалу", так как хочет перейти в "Барселону" 



Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара отказался переходить в "Реал", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист отклонил предложение королевского клуба, несмотря на то, что в нем был лично заинтересован новый наставник команды Хулен Лопетеги, который работал с ним в сборной Испании.

Дело в том, что Алькантара хочет вернуться в свой бывший клуб "Барселону", который он покинул в 2013 году. "Бавария" оценивает хавбека в 70 миллионов евро, но каталонцы не готовы платить такую сумму.

В минувшем сезоне 27-летний Алькантара провел за "Баварию" 32 матча, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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