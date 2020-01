Алькантара покинул сбор "Баварии" и отправился к жене

В "Баварии" сообщили, что полузащитник Тьяго Алькантара досрочно покинул тренировочный сбор команды в Катаре.

В немецком клубе футболист провел 22 матча в этом сезоне и сделал 2 ассиста.

ℹ️ @Thiago6 will leave the #FCBayern training camp in Doha this afternoon and return to his wife, who is expecting their second child #MiaSanMia pic.twitter.com/8bhjaCqxWs