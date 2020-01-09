Алькантара покинул сбор "Баварии" и отправился к жене

Теги бавария мюнхентьяго алькантара

Алькантара покинул сбор "Баварии" и отправился к жене

В "Баварии" сообщили, что полузащитник Тьяго Алькантара досрочно покинул тренировочный сбор команды в Катаре.

В немецком клубе футболист провел 22 матча в этом сезоне и сделал 2 ассиста.

Испанец отправился к супруге Хулии Вигас, которая ждет ребенка.

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