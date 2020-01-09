Алькантара покинул сбор "Баварии" и отправился к жене
В "Баварии" сообщили, что полузащитник Тьяго Алькантара досрочно покинул тренировочный сбор команды в Катаре.
В немецком клубе футболист провел 22 матча в этом сезоне и сделал 2 ассиста.
ℹ️ @Thiago6 will leave the #FCBayern training camp in Doha this afternoon and return to his wife, who is expecting their second child #MiaSanMia pic.twitter.com/8bhjaCqxWs— FC Bayern English (@FCBayernEN) 9 января 2020 г.
Испанец отправился к супруге Хулии Вигас, которая ждет ребенка.
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|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
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|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
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|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
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|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
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|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
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|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Майнц 05
|17
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|Кельн
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Вердер Бремен
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