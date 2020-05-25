Алькантара пропустит матч с "Боруссией" из-за травмы

Теги тьяго алькантарабавария мюнхенборуссия дортмундтравмы

Алькантара пропустит матч с "Боруссией" из-за травмы

Хавбек "Баварии" Тиаго Алькантара пропустит матч с "Боруссией" из-за повреждения, информирует Bild.

По данным источника, футболист не успел восстановится после травмы приводящей мышцы. Алькантара также не участвовал в матче с "Айнтрахтом".

Напомним, чемпионат Германии возобновился 16 мая после долгой паузы из-за пандемии корогавируса.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" на выезде одолела "Вольфсбург" и другие результаты 27-го тура Бундеслиги | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Карпин попал в список лучших игроков Ла Лиги, игравших под номером 8

Карпин попал в список лучших игроков Ла Лиги, игравших под номером 8

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 27 61
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 27 57
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 27 54
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 27 53
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 27 52
6 Вольфсбург Вольфсбург 27 39
7 Фрайбург Фрайбург 27 37
8 Шальке Шальке 27 37
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 27 36
10 Кельн Кельн 27 34
11 Герта Герта 27 34
12 Аугсбург Аугсбург 27 30
13 Унион Берлин Унион Берлин 27 30
14 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 26 28
15 Майнц 05 Майнц 05 27 27
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 27 24
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 26 21
18 Падерборн Падерборн 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов