Алькантара пропустит матч с "Боруссией" из-за травмы

Хавбек "Баварии" Тиаго Алькантара пропустит матч с "Боруссией" из-за повреждения, информирует Bild.

По данным источника, футболист не успел восстановится после травмы приводящей мышцы. Алькантара также не участвовал в матче с "Айнтрахтом".

Напомним, чемпионат Германии возобновился 16 мая после долгой паузы из-за пандемии корогавируса.

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