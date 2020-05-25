Алькантара пропустит матч с "Боруссией" из-за травмы
Хавбек "Баварии" Тиаго Алькантара пропустит матч с "Боруссией" из-за повреждения, информирует Bild.
По данным источника, футболист не успел восстановится после травмы приводящей мышцы. Алькантара также не участвовал в матче с "Айнтрахтом".
Напомним, чемпионат Германии возобновился 16 мая после долгой паузы из-за пандемии корогавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|2
|Боруссия Дортмунд
|27
|57
|3
|РБ Лейпциг
|27
|54
|4
|Байер Леверкузен
|27
|53
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|52
|6
|Вольфсбург
|27
|39
|7
|Фрайбург
|27
|37
|8
|Шальке
|27
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|36
|10
|Кельн
|27
|34
|11
|Герта
|27
|34
|12
|Аугсбург
|27
|30
|13
|Унион Берлин
|27
|30
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|28
|15
|Майнц 05
|27
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|24
|17
|Вердер Бремен
|26
|21
|18
|Падерборн
|27
|18