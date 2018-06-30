Алькантара: "Сборная Испании приехала, чтобы выиграть ЧМ-2018"
Полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара рассказал о намерениях команды стать чемпионами мира.
"Мы приехали сюда, чтобы выиграть Чемпионат Мира. Мы далеко от дома, и нам нужна поддержка Испании. Для нас самое главное - футбол. Бывают плохие игры, ошибки, но совершенно ясно, что мы вместе, чтобы побеждать. Мы сфокусированы на том, чтобы выступить хорошо. Сейчас мы в 1/8 финала. Будем играть в футбол и наслаждаться этим.
Что касается матча с Россией, если мы не пройдём в четвертьфинал, это будет удар. Для нас важно хорошо подойти к этому поединку. Мы будем играть против тысяч россиян, против полного стадиона" - сказал Алькантара.
Напомним, что матч Испания - Россия состоится 1 июля в 17:00 по московскому времени.
Не пропустите: ФИФА назвала арбитра, который обслужит матч Испания - Россия. | http://soccernews.ru
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