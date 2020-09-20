Алькантара в первом матче за "Ливерпуль" установил рекорд АПЛ

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Алькантара в первом матче за "Ливерпуль" установил рекорд АПЛ

Новичок "Ливерпуля" Тиаго Алькантара дебютировал в составе мерсисайдцев в матче 2-го тура АПЛ с "Челси" (2:0).

Футболист вышел на поле в перерыве встречи и за второй тайм отдал 75 передач. Никто из игроков "Ливерпуля" не достиг такого показателя за весь матч.

Таким образом, 75 передач стало рекордом в АПЛ. Подсчет ведется с 2003 года.

Напомним, Алькантара перешел в "Ливерпуль" из "Баварии" несколько дней назад за 33 миллиона евро.

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