Алькантара высказался о перспективе завершить карьеру в "Баварии"
Хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара допускает, что будет выступать за мюнхенский клуб до конца карьеры.
"Здесь я прекрасно себя чувствую, моя семья очень счастлива. Мюнхен невероятно приятный для проживания город. В таком случае почему бы и нет?" - цитирует испанского полузащитника официальный сайт "ротен".
Алькантара перешёл в "Баварию" из "Барселоны" летом 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.
В составе "Рекордмастер" 28-летний футболист провёл 204 матча, забил 28 голов и сделал 37 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|16
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|Вольфсбург
|7
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|Бавария Мюнхен
|7
|14
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|7
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|5
|РБ Лейпциг
|7
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|Шальке
|7
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|Байер Леверкузен
|7
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Фортуна Дюссельдорф
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