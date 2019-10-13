Алькантара высказался о перспективе завершить карьеру в "Баварии"

Теги бавария мюнхентьяго алькантара

Алькантара высказался о перспективе завершить карьеру в "Баварии"

Хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара допускает, что будет выступать за мюнхенский клуб до конца карьеры.

"Здесь я прекрасно себя чувствую, моя семья очень счастлива. Мюнхен невероятно приятный для проживания город. В таком случае почему бы и нет?" - цитирует испанского полузащитника официальный сайт "ротен".

Алькантара перешёл в "Баварию" из "Барселоны" летом 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.

В составе "Рекордмастер" 28-летний футболист провёл 204 матча, забил 28 голов и сделал 37 ассистов.

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