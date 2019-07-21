Алькантара высказался о возможном переходе Бэйла в "Баварию"

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Алькантара высказался о возможном переходе Бэйла в "Баварию"
Испанский полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб валлийского нападающего "Реала" Гарета Бэйла.

"Я буду рад любому футболисту, который перейдет в клуб такого уровня, как "Бавария". Двери нашего клуба открыты для Бэйла. Если он перейдет к нам, то все будут очень рады", - приводит слова  Алькантары Sky Sports.

Напомним, что на уходе Бэйла из "Реала" настаивает главный тренер команды Зинедин Зидан.

30-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. Всего форвард провел за королевский клуб 231 матч во всех турнирах, в которых забил 102 гола и отдал 65 результативных передач. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2022 года.

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