Алькантара высказался о возможном переходе Бэйла в "Баварию"
Испанский полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб валлийского нападающего "Реала" Гарета Бэйла.
"Я буду рад любому футболисту, который перейдет в клуб такого уровня, как "Бавария". Двери нашего клуба открыты для Бэйла. Если он перейдет к нам, то все будут очень рады", - приводит слова Алькантары Sky Sports.
Напомним, что на уходе Бэйла из "Реала" настаивает главный тренер команды Зинедин Зидан.
30-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. Всего форвард провел за королевский клуб 231 матч во всех турнирах, в которых забил 102 гола и отдал 65 результативных передач. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Ковач прокомментировал слухи об интересе "Баварии" к Бэйлу. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
РФС рассмотрит судейство в матче "Ростов" - "Спартак"
-
Агент: "Неймар несчастлив в ПСЖ"
-
1
ПСЖ хочет обменять Неймара на Бэйла
-
Депай выпустил видеоклип на свою песню Fall Back
-
"Локомотив" одержал сложную победу над "Тамбовом" в РПЛ
-
Алькантара высказался о возможном переходе Бэйла в "Баварию"
-
1
Неймар верит, что "Барселона" договорится с ПСЖ
-
"Спартак" может купить греческого форварда из Бундеслиги
-
1
Буффон мог перейти в "Локомотив"
-
"Реал" нацелился на Дзаньоло
-
Бурмистров: "Мамаев еще в ЦСКА совершал неадекватные поступки"
-
"Ростов" намерен подать жалобу на судейство матча со "Спартаком"
-
"Тоттенхэм" обыграл "Ювентус" в Кубке чемпионов благодаря суперголу Кейна
-
"Монако" близок к покупке форварда "Милана" за 30 миллионов евро
-
"Наполи" нашел альтернативу Хамесу в чемпионате Франции
-
Форвард "Сочи" рассказал, что чуть не потерял руку из-за происшествия в ночном клубе
-
1
Мамаев: "Мы даже в колонии зарабатываем деньги"
-
"Урал" разгромил "Ахмат" и вышел на первое место в РПЛ
-
1
Вела: "На данный момент я лучше Ибрагимовича"
-
Кокорин и Мамаев оценили качество футбольного поля в колонии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19