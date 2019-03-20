Алькасер эффективнее Мбаппе и Месси в этом сезоне

Авторитетное издательство Corriere dello Sport составило рейтинг самых эффективных форвардов топ-5 европейских чемпионатов.

Сообщается, что лучшим стал нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер, забивающий каждые 62 минуты. При этом испанец забил 14 голов.

В тройку также вошли Килиан Мбаппе, на счету которого 26 голов, но он забивает каждые 72 минуты, и Лионель Месси (29 голов), забивающий каждые 74 минуты.

Кроме того, в топ-10 попали Эдинсон Кавани (17 голов, каждые 76 минут), Неймар (13, 87), Аркадиуш Милик (15, 106), Лука Йович (15, 107), Серхио Агуэро (18, 107), Фабио Квальярелла (21, 111) и Кшиштоф Пентек (19, 114).

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