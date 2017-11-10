Алькасер хочет остаться в "Барселоне"

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Алькасер хочет остаться в "Барселоне"

Форвард "Барселоны" Пако Алькасер признался, что хочет остаться в каталонском клубе.

"Я хочу остаться в "Барселоне". Хочу продолжать играть и работать над собой. Становиться лучше день ото дня вместе с Суаресом и Месси, которые являются лучшими атакующими игроками в мире. У нас большая команда, и есть игроки, которые иногда остаются в стороне. Несмотря на это, каждый должен работать, чтобы суметь воспользоваться возможностью" - цитирует 24-летнего нападающего Sport.es.

В этом сезоне Алькасер сыграл за "Барселону" 6 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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