Алькасер: "Хочу остаться в "Барселоне"

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Алькасер: "Хочу остаться в "Барселоне"Форвард каталонской "Барселоны" Пако Алькасер высказался о своих планах на будущее.

"Я очень четко понимаю, чего я хочу - продолжать работать здесь и улучшаться с каждым днем вместе с Луисом Суаресом и Лео Месси, которые являются лучшими нападающими в мире. Я хочу многому у них научиться", - цитирует 24-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Алькасер высказался о победе "Барселоны" над "Севильей". | soccernews.ru

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