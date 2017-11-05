Алькасер: "Хочу остаться в "Барселоне"

Форвард каталонской "Барселоны" Пако Алькасер высказался о своих планах на будущее.

" Я очень четко понимаю, чего я хочу - продолжать работать здесь и улучшаться с каждым днем вместе с Луисом Суаресом и Лео Месси, которые являются лучшими нападающими в мире. Я хочу многому у них научиться ", - цитирует 24-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Алькасер высказался о победе "Барселоны" над "Севильей". | soccernews.ru