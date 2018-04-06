Нападающий "Барселоны" Пако Алькасер имеет три варианта продолжения карьеры, сообщает Sky Sports.

По сведения издания, на испанского форварда, который в составе "сине-гранатовых" испытывает дефицит игровой практики, претендуют "Саутгемптон", "Вильярреал" и "Сельта".

В этом сезоне 24-летний Алькасер сыграл за "Барселону" 18 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

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