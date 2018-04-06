Алькасер имеет три варианта продолжения карьеры

Теги барселонасаутгемптонвильярреалсельта вигопако алькасер

Алькасер имеет три варианта продолжения карьеры

Нападающий "Барселоны" Пако Алькасер имеет три варианта продолжения карьеры, сообщает Sky Sports.

По сведения издания, на испанского форварда, который в составе "сине-гранатовых" испытывает дефицит игровой практики, претендуют "Саутгемптон", "Вильярреал" и "Сельта".

В этом сезоне 24-летний Алькасер сыграл за "Барселону" 18 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Вальверде недоволен Дембеле. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов