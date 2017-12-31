Алькасер: "Луис Суарес здорово мне помогает в "Барселоне"

Форвард каталонской "Барселоны" Пако Алькасер рассказал о помощи, которую ему оказал в стане "сине-гранатовых" его прямой конкурент за место в составе команды Луис Суарес.

" Существует мнение, что игроки, которые конкурируют за место в составе, не помогают друг другу, но в моем случае Луис Суарес оказал мне большую поддержку. В "раздевалке" это очень помогло мне. Луис Суарес - очень хороший человек, и хотя мы выступаем на одной позиции, он всегда оказывал мне большую поддержку ", - цитирует 24-летнего нападающего Las Provincias.

Напомним, "Барселона" определилась с размером предложения по Коутиньо. | soccernews.ru