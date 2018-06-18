Алькасер может остаться в "Барселоне"

Теги барселонапако алькасерантуан гризманн

Алькасер может остаться в "Барселоне"Форвард каталонской "Барселоны" Пако Алькасер может продолжить выступления на "Камп Ноу" и в следующем сезоне.

Так, по сведениям Marca, неудача "сине-гранатовых" при трансфере лидера атак мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна вынудила их пересмотреть свою позицию по будущему своего 24-летнего нападающего. Если ранее клуб выступал за расставание с ним, то теперь каталонцы склоняются к тому, чтобы он остался в команде Эрнесто Вальверде.

Напомним, "Барселона" определилась с альтернативой Диню. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов