Алькасер может остаться в "Барселоне"

Форвард каталонской "Барселоны" Пако Алькасер может продолжить выступления на "Камп Ноу" и в следующем сезоне.

Так, по сведениям Marca, неудача "сине-гранатовых" при трансфере лидера атак мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна вынудила их пересмотреть свою позицию по будущему своего 24-летнего нападающего. Если ранее клуб выступал за расставание с ним, то теперь каталонцы склоняются к тому, чтобы он остался в команде Эрнесто Вальверде.

Напомним, "Барселона" определилась с альтернативой Диню. | soccernews.ru