Алькасер может перебраться в АПЛ

Форвард каталонской "Барселоны" Пако Алькасер может перебраться в английскую Премьер-Лигу, информирует испанская пресса.

Так, услугами 24-летнего нападающего заинтересовался "Эвертон". Переход футболиста, который так и не смог проявить себя в каталонском гранде, может состояться уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Алькасер сделал 1 голевую передачу в 3 матчах за "Барселону".

Напомним, "Эвертон" также интересуется форвардом "Атлетико". | soccernews.ru