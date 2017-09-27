Алькасер может перебраться в АПЛ

Теги барселонапако алькасерэвертон

Алькасер может перебраться в АПЛФорвард каталонской "Барселоны" Пако Алькасер может перебраться в английскую Премьер-Лигу, информирует испанская пресса.

Так, услугами 24-летнего нападающего заинтересовался "Эвертон". Переход футболиста, который так и не смог проявить себя в каталонском гранде, может состояться уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Алькасер сделал 1 голевую передачу в 3 матчах за "Барселону".

Напомним, "Эвертон" также интересуется форвардом "Атлетико". | soccernews.ru

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