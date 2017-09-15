Алькасер может перебраться в Италию

Форвард каталонской "Барселоны" Пако Алькасер может перебраться в итальянскую Серию А, информирует sport.es.

По сведениям источника, в услугах 24-летнего нападающего "сине-гранатовых" заинтересованы "Наполи" и миланский "Интер". Ожидается, что сама "Барса" будет готова расстаться со своим футболистом уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Алькасер сделал 1 результативную передачу в 3 матчах за "Барселону".

Напомним, Месси посоветовал Алькасеру покинуть "Барселону". | soccernews.ru