Алькасер может перебраться в Италию

Теги барселонанаполиинтер миланпако алькасер

Алькасер может перебраться в ИталиюФорвард каталонской "Барселоны" Пако Алькасер может перебраться в итальянскую Серию А, информирует sport.es.

По сведениям источника, в услугах 24-летнего нападающего "сине-гранатовых" заинтересованы "Наполи" и миланский "Интер". Ожидается, что сама "Барса" будет готова расстаться со своим футболистом уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Алькасер сделал 1 результативную передачу в 3 матчах за "Барселону".

Напомним, Месси посоветовал Алькасеру покинуть "Барселону". | soccernews.ru

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