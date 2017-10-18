Алькасер может перебраться во Францию
Форвард каталонской "Барселоны" Пако Алькасер может перебраться во французскую Лигу 1, информирует Sport.es.
По сведениям источника, заинтересованность в услугах 24-летнего нападающего, который перестал входить в планы тренерского штаба своей команды, проявляет "Лилль". Заполучить испанца в свои ряды желает лично наставник "догов" Марсело Бьелса.
В нынешнем сезоне Алькасер отметился 1 результативной передачей в 3 матчах.
Напомним, Перес не видит Ла Лиги без "Барселоны". | soccernews.ru
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