Алькасер может перебраться во Францию

Форвард каталонской "Барселоны" Пако Алькасер может перебраться во французскую Лигу 1, информирует Sport.es.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах 24-летнего нападающего, который перестал входить в планы тренерского штаба своей команды, проявляет "Лилль". Заполучить испанца в свои ряды желает лично наставник "догов" Марсело Бьелса.

В нынешнем сезоне Алькасер отметился 1 результативной передачей в 3 матчах.

Напомним, Перес не видит Ла Лиги без "Барселоны". | soccernews.ru