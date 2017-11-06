Алькасер назвал игроков, которыми он восхищался

Форвард каталонской "Барселоны" Пако Алькасер назвал футболистов, которые были лучшими на своих позициях в истории мирового футбола.

Так, среди голкиперов 24-летний нападающий "сине-гранатовых" выделил немца Оливера Кана, защитников - итальянца Паоло Мальдини, полузащитников - своего соотечественника Хави Эрнандеса, форвардов - аргентинца Марио Кемпеса.

Напомним, Вальверде прокомментировал игру Алькасера в матче против "Севильи". | soccernews.ru