Алькасер не намерен покидать "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Пако Алькасер заявил о планах остаться в клубе.

Несмотря на ситуацию в команде, испанец не намерен покидать клуб в зимнее трансферное окно.

Напомним, Алькасер перешел в стан каталонцев из "Валенсии" в начале прошлого сезона. Он сыграл в 31-м матче во всех турнирах, забив восемь мячей.

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