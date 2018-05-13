Алькасер не намерен уходить из "Барселоны"

Форвард каталонской "Барселоны" Пако Алькасер не намерен менять команду ближайшим летом, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 24-летний нападающий рассчитывает и следующий сезон начать на "Камп Ноу". Однако желание игрока идет в разрез с его клубом, который планирует с ним расстаться.

В нынешнем сезоне Алькасер забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 21 матче за "Барселону".

Напомним, "Барселона" готова обменяться игроками с "Бетисом". | soccernews.ru