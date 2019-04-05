Алькасер не поможет "Боруссие" в матче с "Баварией"

Форвард "Боруссии" Пако Алькасер, возможно, пропустит матч 28-го тура Бундеслиги с "Баварией". Об этом сказал главный тренер Люсьен Фавр.

"На данный момент сложно сказать. У него небольшие проблемы, однако шанс сыграть есть. Завтра будем знать точно!" - сказал Фавр.

Алькасер участвовал в 21 матче, отметившись 16 голами. "Боруссия" занимает 1 место в турнирной таблице, имея в активе 63 балла.

Матч состоится 6 апреля в Мюнхене. Начало - в 19:30 по московскому времени.

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