Алькасер не поможет "Боруссие" в матче с "Баварией"
Форвард "Боруссии" Пако Алькасер, возможно, пропустит матч 28-го тура Бундеслиги с "Баварией". Об этом сказал главный тренер Люсьен Фавр.
"На данный момент сложно сказать. У него небольшие проблемы, однако шанс сыграть есть. Завтра будем знать точно!" - сказал Фавр.
Алькасер участвовал в 21 матче, отметившись 16 голами. "Боруссия" занимает 1 место в турнирной таблице, имея в активе 63 балла.
Матч состоится 6 апреля в Мюнхене. Начало - в 19:30 по московскому времени.
А еще: Дортмундская "Боруссия" вырвала победу над "Вольфсбургом", "Бавария" потеряла очки и другие результаты 27-го тура Бундеслиги| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
|63
|2
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|27
|52
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|49
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|6
|Вердер Бремен
|27
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Герта
|27
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|34
|12
|Фрайбург
|27
|32
|13
|Майнц 05
|27
|30
|14
|Шальке
|27
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|27
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|27
|16
|18
|Ганновер 96
|27
|14