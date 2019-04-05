Алькасер не поможет "Боруссие" в матче с "Баварией"

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Алькасер не поможет "Боруссие" в матче с "Баварией"

Форвард "Боруссии" Пако Алькасер, возможно, пропустит матч 28-го тура Бундеслиги с "Баварией". Об этом сказал главный тренер Люсьен Фавр.

"На данный момент сложно сказать. У него небольшие проблемы, однако шанс сыграть  есть. Завтра будем знать точно!" - сказал Фавр.

Алькасер участвовал в 21 матче, отметившись 16 голами. "Боруссия" занимает 1 место в турнирной таблице, имея в активе 63 балла.

Матч состоится 6 апреля в Мюнхене. Начало - в 19:30 по московскому времени.

А еще: Дортмундская "Боруссия" вырвала победу над "Вольфсбургом", "Бавария" потеряла очки и другие результаты 27-го тура Бундеслиги| http://soccernews.ru

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2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 27 61
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 27 52
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 27 49
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 27 47
6 Вердер Бремен Вердер Бремен 27 42
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 27 42
8 Вольфсбург Вольфсбург 27 42
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 27 41
10 Герта Герта 27 35
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 27 34
12 Фрайбург Фрайбург 27 32
13 Майнц 05 Майнц 05 27 30
14 Шальке Шальке 27 26
15 Аугсбург Аугсбург 27 25
16 Штутгарт Штутгарт 27 20
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