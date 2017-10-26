Алькасер не уйдет из "Барселоны" по личной причине

Форвард каталонской "Барселоны" Пако Алькасер не уйдет из своей нынешней команды в зимнее трансферное окно по личной причине.

Как информирует Diario Gol, 24-летний нападающий не намерен менять клубную прописку в ближайшей перспективе по причине того, что его вторая половинка находится в положении. Уже в январе футболист должен стать отцом, что полностью исключает его уход из "Барсы" зимой.

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