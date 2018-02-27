Алькасер определился с приоритетными местами продолжения своей карьеры

Теги барселонапако алькасерсевильяваленсия

Алькасер определился с приоритетными местами продолжения своей карьерыФорвард каталонской "Барселоны" Пако Алькасер определился с приоритетными местами продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям испанской прессы, 24-летний нападающий "сине-гранатовых" принял решение по окончанию текущего сезона сменить клуб. Футболист рассчитывает перебраться в "Севилью" или "Валенсию", которые проявляют к нему интерес.

В нынешнем сезоне Алькасер забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" следит за ситуацией с Погба. | soccernews.ru

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