Алькасер решил покинуть "Боруссию" из-за трансфера Холанда

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Алькасер решил покинуть "Боруссию" из-за трансфера Холанда

Форвард дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер собирается сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает Marca, испанец сомневается, что будет получать достаточной игровой практики после приобретения Эрлинга Холанда, поэтому решил рассмотреть вариант с уходом в другую команду.

Вероятно, 26-летний нападающий продолжит карьеру в "Атлетико", который проявляет к нему наиболее предметный интерес. "Матрасники" готовы арендовать игрока "шмелей" с обязательством последующего выкупа.

Алькасер выступает за "Боруссию" с лета 2018 года, сыграл 47 матчей, забил 26 голов и сделал 4 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 42 миллиона евро.

Не пропустите: Спортивный директор дортмундской "Боруссии" прокомментировал трансфер Холанда. | http://soccernews.ru
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