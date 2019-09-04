Алькасер: "Санчо может стать лучшим футболистом в мире, если будет развивать свои навыки"

Теги джейдон санчопако алькасерборуссия дортмунд

Алькасер: "Санчо может стать лучшим футболистом в мире, если будет развивать свои навыки"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер рассказал, что думает о своем одноклубнике Джейдоне Санчо. Об этом сообщает Sport.es.

"Джейдону 19 лет, он еще ребенок, он очень талантлив. Если он не потеряет голову, то станет топ-игроком. В его возрасте есть некоторая неопределенность, однако в раздевалке как лидер он лучший. Если он продолжит развевать свои навыки, он станет лучшим футболистом в мире", - сказал Алькасер.

Санчо перешёл в "Боруссию" в 2017 году. В минувшем сезоне он забил 12 голов и сделал 14 ассистов в 32 матчах.

А еще: Ван-Биссака, Маунт и Санчо вызваны в сборную Англии на матчи отбора Евро-2020| http://soccernews.ru

   
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС

Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3 9
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 3 7
3 Вольфсбург Вольфсбург 3 7
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 3 7
5 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 3 6
6 Фрайбург Фрайбург 3 6
7 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 3 4
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 3 4
9 Шальке Шальке 3 4
10 Унион Берлин Унион Берлин 3 4
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 2 3
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 2 3
13 Кельн Кельн 3 3
14 Падерборн Падерборн 3 1
15 Аугсбург Аугсбург 2 1
16 Герта Герта 3 1
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 2 0
18 Майнц 05 Майнц 05 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов