Алькасер: "Санчо может стать лучшим футболистом в мире, если будет развивать свои навыки"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер рассказал, что думает о своем одноклубнике Джейдоне Санчо. Об этом сообщает Sport.es.



"Джейдону 19 лет, он еще ребенок, он очень талантлив. Если он не потеряет голову, то станет топ-игроком. В его возрасте есть некоторая неопределенность, однако в раздевалке как лидер он лучший. Если он продолжит развевать свои навыки, он станет лучшим футболистом в мире", - сказал Алькасер.

Санчо перешёл в "Боруссию" в 2017 году. В минувшем сезоне он забил 12 голов и сделал 14 ассистов в 32 матчах.



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