Алькасер: "Сложно завоевать место в составе, когда твоими конкурентами являются лучшие игроки мира"

Форвард каталонской "Барселоны" Пако Алькасер высказался о конкуренции в своем клубе со звездными нападающими "сине-гранатовых".

"Ожидаю ли я своего более активного участия в следующем сезоне? Впереди в команде играет лучший нападающий в мире, справа - лучший игрок в мире, а слева - лучший футболист ближайшего будущего. Это очень сложно, и я должен работать каждый день, чтобы быть готовым, когда появится возможность играть", - цитирует 23-летнего нападающего "Барселоны" Marca.

Напомним, "Барселона" готовит официальное предложение по Паулиньо. | soccernews.ru