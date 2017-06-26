Алькасер: "Сложно завоевать место в составе, когда твоими конкурентами являются лучшие игроки мира"

Теги пако алькасербарселона

Алькасер: "Сложно завоевать место в составе, когда твоими конкурентами являются лучшие игроки мира"Форвард каталонской "Барселоны" Пако Алькасер высказался о конкуренции в своем клубе со звездными нападающими "сине-гранатовых".

"Ожидаю ли я своего более активного участия в следующем сезоне? Впереди в команде играет лучший нападающий в мире, справа - лучший игрок в мире, а слева - лучший футболист ближайшего будущего. Это очень сложно, и я должен работать каждый день, чтобы быть готовым, когда появится возможность играть", - цитирует 23-летнего нападающего "Барселоны" Marca.

Напомним, "Барселона" готовит официальное предложение по Паулиньо. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

За путевку в финал: Непобедимая Испания против титулованной Италии

За путевку в финал: Непобедимая Испания против титулованной Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов