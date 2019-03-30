Алькасер вошел в историю Бундеслиги
Форвард дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер отметился двумя голами в игре против "Вольфсбурга" (2:0).
Отметим, что оба гола 25-летний испанец забил в компенсированное время.
Как сообщает Opta Franz, Алькасер - первый футболист в истории Бундеслиги, который забил пять голов в добавленное время в рамках одного сезона.
Всего в этом сезоне Алькасер отметился 17 забитыми мячами в 27 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
|63
|2
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Вердер Бремен
|27
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|34
|12
|Фрайбург
|27
|32
|13
|Майнц 05
|27
|30
|14
|Аугсбург
|27
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|27
|16
|18
|Ганновер 96
|26
|14