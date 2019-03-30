Алькасер вошел в историю Бундеслиги

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Алькасер вошел в историю Бундеслиги

Форвард дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер отметился двумя голами в игре против "Вольфсбурга" (2:0).

Отметим, что оба гола 25-летний испанец забил в компенсированное время.

Как сообщает Opta Franz, Алькасер - первый футболист в истории Бундеслиги, который забил пять голов в добавленное время в рамках одного сезона.

Всего в этом сезоне Алькасер отметился 17 забитыми мячами в 27 матчах.

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