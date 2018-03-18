Алькасер: "Всегда приятно забивать и тем самым приносить пользу команде"

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Алькасер: "Всегда приятно забивать и тем самым приносить пользу команде"

Форвард "Барселоны" Пако Алькасер подвел итоги матча с "Атлетиком" (2:0).

"Мы знали, что соперник хорошо играет в защите, но нам повезло, мы сумели забить два быстрых гола. Во втором тайме мы играли более расслабленно. Мой гол? Всегда приятно забивать и тем самым приносить пользу команде" - приводит слова Алькасера Marca.

Смотрите также обзор матча "Барселона" - "Атлетик". | http://soccernews.ru

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