Алькасер выбыл из строя на три недели и не сыграет с "Реалом"

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Алькасер выбыл из строя на три недели и не сыграет с "Реалом"

Стали известны сроки восстановления нападающего "Барселоны" Пако Алькасера, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение мышцы левой ноги и он пропустит около трех недель. Эту травму форвард получил в матче 16-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" и был заменен в первом тайме.

Таким образом Алькасер не сыграет в матче 17-го тура с мадридским "Реалом", который состоится 23 декабря.

В этом сезоне 24-летний Алькасер провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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