Алькасер: "Я счастлив забить два гола, но важнее итоговый результат"

Форвард "Барселоны" Пако Алькасер, принесший команде победу в игре с "Севильей" (2:1), поделился эмоциями после матча.

"Нужно максимально использовать шансы, которые тебе даёт тренер. Я счастлив забить два гола, но важнее итоговый результат. "Барселона" хорошо играет. С самого начала мы показали, что у нас есть сильные стороны, которые мы постараемся использовать" - приводит слова Алькасера Marca.

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