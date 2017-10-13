Нападающий "Барселоны" Пако Алькасер заинтересовал "Саутгемптон".

Как сообщает источник, в испанском клубе не против того, чтобы футболист покинул команду.

Наставник "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино знаком с Альксером по работе в "Валенсии".

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