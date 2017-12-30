Аллан назвал главную цель "Наполи"

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Аллан назвал главную цель "Наполи"

Бразильский полузащитник "Наполи" Аллан назвал главную цель своей команды в этом сезоне.

"Без сомнения, наша цель - это скудетто. Мы настраиваемся на максимальный результат. "Наполи" провёл отличную вторую половину прошлого сезона и теперь показывает блестящие результаты в этом розыгрыше. Нам нельзя останавливаться, мы должны продолжать работать" - приводит слова Аллана Football Italia.

Отметим, что после 19 сыгранных матчей "Наполи" лидирует в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 44 очка. Ближайший преследователь в лице "Ювентус" отстаёт от неаполитанцев на 4 пункта, но при этом имеет игру в запасе.

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