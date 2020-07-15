Аллана может стать игроком "Эвертона"

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Аллана может стать игроком "Эвертона"

Хавбек "Наполи" Аллана в скором времени может стать игроком "Эвертона". Переговоры между клубами уже идут. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По данным источника, бразильца хочет видеть в английском клубе главный тренер Карло Анчелотти. Аллана и Анчелотти вместе работали в "Наполи".

 

Игроком также интересуется "Атлетико". Трансферная стоимость игрока - 32 миллиона евро.

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